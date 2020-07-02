Ученый: дым от сибирских лесных пожаров скоро попадет на Северный полюс

«Согласно прогнозам от 1 июля… протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса», — опубликовал Паддингтон на своей странице в Twitter.

Сейчас лесные пожары охватили 1,8 миллиона гектаров в нескольких районах Сибири: Якутию, Магаданский край и на Чукотку.