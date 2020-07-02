Ученый: дым от сибирских лесных пожаров скоро попадет на Северный полюс
Дым лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса в ближайшее время. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Европейской системы мониторинга атмосферы «Коперникус» Марка Паддингтона.
«Согласно прогнозам от 1 июля… протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса», — опубликовал Паддингтон на своей странице в Twitter.
Сейчас лесные пожары охватили 1,8 миллиона гектаров в нескольких районах Сибири: Якутию, Магаданский край и на Чукотку.