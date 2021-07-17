Ученый: человечество ждет климатический кризис

Британский климатолог Дэвид Кинг заявил, что в мире наступит климатический кризис. Некоторые явления уже говорят о его начале, считает ученый.

Об этом сообщило агентство Associated Press. В пример Кинг привел наводнение, которое сейчас происходит в Германии.

«Мы еще увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми», — уверен эксперт.

На западе и юго-западе Германии с понедельника шли сильные дожди. Они привели к сильному наводнению. В результате из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. В Рейнланд-Пфальц из-за стихии скончались 90 жителей, а в Северном Рейне — Вестфалии — 43. По последним данным, пострадали более 618 жителей. В полиции не исключили, что число погибших и пострадавших может вырасти.

В Германии произошедшее связывают с климатическими изменениями. Такой погоды жители страны не видели лет 200.