Ученые зафиксировали улучшение экологии в Европе в период карантина
Ученые установили, что количество вредных выбросов в атмосферу сократилось в Европе на 40%. Эти изменения произошли в последний месяц из-за карантина. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха.
Такой результат стал следствием приостановки производства и уменьшения дорожного движения. Также очищение атмосферы помогло снизить смертность от таких заболеваний, как бронхит или эмфизема.