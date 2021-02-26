Ученые зафиксировали рекордное замедление Гольфстрима

Ученые зафиксировали максимальное замедление Гольфстрима и других течений в Северной Атлантике. Ослабление потоков оказывает значительное влияние на глобальный климат.

Результаты наблюдений эксперты из Германии, Ирландии и Великобритании опубликовали 25 февраля в журнале Nature Geoscience, сообщило РИА «Новости».

«Результаты показывают, что Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) была относительно стабильной до конца XIX века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины XX века последовало второе, еще более резкое ослабление», — написано в статье.

Ослабление Гольфстрима, по мнению ученых, связано с изменениями климата на Земле, вызванными деятельностью человека. Последствием этого стало уникальное похолодание в северной части Атлантического океана, где за последние 100 лет образовалось «холодное пятно», которое блокирует перенос тепла. Еще одним результатом изменений в климате стал подъем уровня моря у восточного побережья США.

Если АМОС и Гольфстрим продолжат замедляться, то в Европе станет жарче, а осадков будет выпадать меньше. При этом зимой экстремальные погодные явления будут учащаться.

В немецком городе Геттинген зафиксировано рекордное потепление. За неделю температура воздуха поднялась на 42 градуса.