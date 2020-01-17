Ученые выяснили, из-за чего погибли динозавры

Группа исследователей выяснила, что массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 миллионов лет назад.

Вулканы могут привести к массовому вымиранию, потому что они выделяют множество газов, таких как диоксид серы и углекислый газ, которые способны изменить климат и повысить кислотность окружающей среды. Пинкелли Халл ведущий автор исследования

Уточнить время выброса вулканических газов удалось с помощью анализа изотопов углерода в морских ископаемых. Ученые связали соотношение изотопов с изменением средней температуры на планете. Используя модели выбросов углекислого газа, они пришли к выводу, что большая часть извержений произошла задолго до массового вымирания. Вулканическая активность, согласно их данным, вызвала постепенное повышение температуры в позднем меле на два градуса Цельсия.

Гигантский метеорит упал на территории современного полуострова Юкатан в Мексике около 65 миллионов лет назад. Его диаметр составлял 10 километров. При падении образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 километров.

Падение спровоцировало лесные пожары по всей планете. Частицы пыли и сажи на несколько лет закрыли земную поверхность от солнечного света. В течение по меньшей мере трех лет температура воздуха у поверхности Земли была отрицательной. Климат восстановился лишь спустя десятилетия.