Ученые впервые нашли микропластик на вершине Эвереста

Уточняется, что микропластик найден в снегу в нескольких сотнях метрах от самой высокой горы в мире. Пока экологи не установили причину его появления в этой местности. Раньше по причине недоступности вершины специалисты считали склоны горы одними из самых чистых уголков нашей планеты, пишет сайт «Русская планета».

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что за период пандемии коронавируса люди стали бережнее относиться к своей планете.