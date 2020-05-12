Ученые: уровень Мирового океана ожидает «катастрофический подъем»

Сингапурские ученые вместе с коллегами из других стран провели исследование динамики роста уровня мирового океана. По мнению международной команды, необходимо изменить отношение к экологии. Если этого не произойдет, то уровень воды к концу ближайшего столетия поднимется на критическую отметку — до 1,3 метра. Это значит, что будущие поколения будут регулярно страдать от потопов.

«Еще через 200 лет вышеуказанная отметка уже будет находиться на точке 5,6 метра от первоначальной», — цитирует слова ученных ИА Nation News.

Все изменения в экологии связаны между собой. Рост уровня мирового океана с таянием ледников. Таяние ледников — с глобальным потеплением. А глобальное потепление происходит из-за нашего привычного образа жизни. По словам специалистов, можно замедлить процесс приближения экологической катастрофы, сократив выбросы от парниковых газов.