    12 мая 2020, 12:16

    Ученые: уровень Мирового океана ожидает «катастрофический подъем»

    Анастасия Кременчугская

    Ученые обеспокоены уровнем Мирового океана. По их словам, до конца нынешнего столетия ожидается его «катастрофический подъем». Специалисты отметили, что существуют методы по замедлению этого процесса. Об этом сообщил сайт Argumenti.ru.

    Сингапурские ученые вместе с коллегами из других стран провели исследование динамики роста уровня мирового океана. По мнению международной команды, необходимо изменить отношение к экологии. Если этого не произойдет, то уровень воды к концу ближайшего столетия поднимется на критическую отметку — до 1,3 метра. Это значит, что будущие поколения будут регулярно страдать от потопов.

    «Еще через 200 лет вышеуказанная отметка уже будет находиться на точке 5,6 метра от первоначальной», — цитирует слова ученных ИА Nation News.

    Все изменения в экологии связаны между собой. Рост уровня мирового океана с таянием ледников. Таяние ледников — с глобальным потеплением. А глобальное потепление происходит из-за нашего привычного образа жизни. По словам специалистов, можно замедлить процесс приближения экологической катастрофы, сократив выбросы от парниковых газов.