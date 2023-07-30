Экология 30 июля 2023, 15:31 Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу в ближайшие годы «Российская газета»: ученые предсказали климатическую катастрофу в ближайшие пять лет Freepik

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Исследования ученых из разных стран свидетельствуют о том, что в течение пяти лет Земле может грозить климатическая катастрофа: температура воздуха вырастет в среднем на полтора градуса. Результаты работ климатологов обнародовала «Российская газета».

В последние 150–170 лет рост температуры оказался максимальным за две тысячи лет. На это влияет высокая концентрация парниковых газов в атмосфере. Глобальное потепление усугубляет так называемый феномен Эль-Ниньо, вернувшийся в 2023 году: в этот период вода в экваториальной части Тихого океана становится теплее, и, как следствие, меняются количество осадков и атмосферное давление.

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«В ближайшие годы нам придется пережить беспрецедентные волны жары, куда более мощные, чем предыдущие температурные аномалии», — отметило издание.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что 2023–2027 годы станут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Климатическую катастрофу можно предотвратить, если вместе сокращать выбросы парниковых газов и чаще прибегать к использованию экологически чистых технологий, считают исследователи.