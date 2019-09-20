Ученые создали и установили искусственные кораллы из биопластика

Изобретатели рассказали, что искусственные кораллы должны спасти жизни морским обитателям. По их словам, настоящие кораллы погибают из-за большого количества углекислого газа в океане. Вместе с ними вымирают и рыбы.

Сперва специалисты просканировали настоящие кораллы, а затем по полученным моделям создали копии из биопластика. Они вышли экологичными, поскольку разлагаются с той же скоростью, что и натуральные кораллы.