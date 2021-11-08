Ученые со всего мира обсудили в Салехарде проблему вечной мерзлоты

В Салехарде собрались ученые со всего мира на Международную научно-практическую конференцию, посвященную проблемам глобального потепления и теме мониторинга состояния мерзлоты. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Глобальное потепление не обошло и Ямал. За последние полвека Арктика потеплела примерно на два градуса, рассказал директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров.

«Будущее Ямала связано с дальнейшим освоением природно-ресурсного потенциала северной части региона, созданием на его территории новых нефтегазохимических производств. Поэтому регион заинтересован в научных исследованиях вечной мерзлоты и практическом применении их результатов», — подчеркнул Александр Мажаров.

Еще 10 лет назад никто не мог поверить, что температура в Арктике может повыситься на два градуса. Результаты мониторинга многолетней мерзлоты показали, что к 2050 году температура может достичь нуля.

Ученые считают, что контроль процессов, которые происходят в недрах земли, имеет колоссальное влияние на долгосрочные проекты Ямала. По итогам конференции участники разработают двухлетнюю программу, направленную на развитие арктических территорий в условиях изменения климата.