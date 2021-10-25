Ученые решили сделать на Камчатке заказник для сивучей

Ученые с Камчатки обратились к властям и предложили специально выделить место обитания сивучей — тюленей из Красной книги. Они захотели сделать морской государственный федеральный заказник «Восточно-Камчатский», сообщили в пресс-службе правительства агентству «Интерфакс».

«К нам обратилось научное сообщество Кроноцкого заповедника с предложением, чтобы Камчатский край рассмотрел возможность выделения этих земель под заказник», — рассказал заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский. Он занимается вопросами экологии на Камчатке.

Чиновник отметил, что больше всего сивучей живет в бухте с говорящим названием Моржовая. Эксперты оценили ситуацию и забеспокоились, что количество животных уменьшается.

После обращения экологов Василевский организовал собрание, на котором обсудил с депутатами, специалистами и промышленниками эту ситуацию. Они приняли решение, что уже скоро научное сообщество придумает способы, как следить за тюленями. Это важно и для того, чтобы объяснить рыбакам, почему территория станет закрытой для промысла.

Сивучи — вид ушастых тюленей, наиболее крупный. Сейчас занесен в Красную книгу. Сивучи обитают на севере Тихого океана. На территории России их можно заметить около юго-западного берега Чукотки, на востоке Камчатки, у Курил и Командорских островов — вплоть до Японии.