Ученые рассказали, из-за чего исчезнут мадагаскарские лемуры

«Как минимум два вида лемуров символических видов Мадагаскара могут пострадать из-за вырубки лесов. Более 90% их среды обитания может исчезнуть в течение 50 лет из-за усиления эффектов глобального потепления», — пояснили исследователи.

По оценкам специалистов, 96% видов всех лемуров на Мадагаскаре страдают от вымирания. Эксперты также определили лучшие районы для обитания животных через несколько десятков лет.

Остров в юго-западной части Индийского океана собрал 5% мирового биоразнообразия. Лемуров признали символом Мадагаскара после выхода одноименного комедийного мультфильма.