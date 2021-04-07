Ученые предупредили об увеличении числа молний из-за глобального потепления

Американские исследователи спрогнозировали, что из-за климатических изменений в Заполярье вдвое чаще будут появляться молнии. Это приведет к тому, что в регионе резко возрастет число пожаров. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что ученые проанализировали сведения о вспышках со спутников NASA в северной части США, Канады и РФ за последние 20 лет. Они создали компьютерную модель, предсказывающую изменения частоты молний на фоне глобального потепления.

«Согласно данным модели, если выбросы парниковых газов будут расти с современными темпами, к концу XXI века в тундре молнии будут возникать примерно в 2,5 раза чаще, а в тайге — на 85%). Оба процесса в большей степени затронут Евразию», — цитирует авторов исследования ИА Ura.ru.