Ученые предупредили об угрозе приближения нового ледникового периода

Резкое похолодание может прийти в Европу, несмотря на то, что во всем мире происходит глобальное потепление. Это будет свидетельствовать о наступлении ледникового периода. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.ru.

«Если произойдет перестройка течений в Северной Атлантике, то в Европе и в европейской части России случится резкое похолодание, на -10… -20 градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода», — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что причины похолодания могут скрываться в ослаблении Гольфстрима. Он отметил, что последний ледниковый период закончился 11 тысяч лет назад. При этом его продолжительность составила примерно 1000 лет.