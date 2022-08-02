Ученые предупредили об опасной активности вулкана Шивелуч на Камчатке

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке стала опасной, кратер раскалился, а со склонов стекает лава. Об этом заявили представители Института вулканологии ДВО РАН.

«Активность Шивелуча очень высокая: появилось вулканическое дрожание, в кратер поступает свежий магматический материал. Верхняя часть кратера раскалена, наблюдается постоянное свечение», — сказал вулканолог Юрий Демянчук. Его слова приведены на сайте института.

Директор организации Алексей Озеров добавил, что температура внутри лавового потока может составлять 800 градусов Цельсия.

«Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе десяти километров от Шивелуча», — отметил Озеров.

Шивелуч считается одним из самых крупных вулканов Камчатки. В его структуру входят вулкан Старый Шивелуч, активный вулкан Молодой Шивелуч и древняя кальдера. Высота лавового купола Молодого Шивелуча составляет 2,5 тысячи метров. Вулкан находится на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, в 50 километров от него находится поселок Ключи, в 450 километрах — Петропавловск-Камчатский.