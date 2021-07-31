Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле

Климатические изменения на Земле привели к тому, что важнейшие показатели нашей планеты необратимо ухудшились. Как сообщила Daily Mail, с таким заявлением выступили ученые из Орегонского университета.

Как отметили специалисты, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Ежегодно растет количество природных катаклизмов и бедствий. Все чаще происходят серьезные наводнения, ураганы, штормы, лесные пожары. По словам ученых, все это вместе с ростом уровня углекислого газа превращает планету в пороховую бочку.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — говорится в их отчете.

Ученые отдельно отметили, что прошлый год ознаменовался глобальным локдауном. Из-за этого остановились многие производства, загрязнений планеты стало меньше. Но, к сожалению, это не улучшило ситуацию с климатом на планете.

Исследователи в статье обратились ко всему человечеству. Они просят людей объединиться и общими усилиями преодолеть кризис. Для этого нужно по мере возможности уменьшать потребительское отношение людей к планете, перестать ее эксплуатировать.