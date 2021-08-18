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    18 августа 2021, 22:49

    Ученые предупредили об угрозе цунами у берегов Вануату из-за землетрясения

    Арина Бобкова

    Неподалеку от побережья Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 сегодня, 18-го августа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Геологическую службу США.

    Сейсмологи отметили, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине 91 километр. Он находился примерно в 16-ти километрах от городка Порт-Орли.

    Специалисты предупредили об угрозе цунами. На данный момент не поступало информации о погибших или разрушениях.

    Ранее землетрясение магнитудой семь зафиксировали на Гаити. Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.