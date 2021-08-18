Ученые предупредили об угрозе цунами у берегов Вануату из-за землетрясения

Неподалеку от побережья Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 сегодня, 18-го августа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Геологическую службу США.

Сейсмологи отметили, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине 91 километр. Он находился примерно в 16-ти километрах от городка Порт-Орли.

Специалисты предупредили об угрозе цунами. На данный момент не поступало информации о погибших или разрушениях.

Ранее землетрясение магнитудой семь зафиксировали на Гаити. Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.