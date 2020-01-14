Ученые: потепление на 2 градуса повысит смертность

Ученые проанализировали число смертей в разных американских штатах за период с 1980 по 2017 годы и изменение температуры воздуха в это время.

Оказалось, что связь между климатическими изменениями и смертностью есть. Дополнительное число смертей в год составило 1600 человек при потеплении на 1,5 градуса и 2100 — при повышении температуры на 2 градуса.

Исследователи отметили, что более уязвимы к изменениям климата оказались мужчины. На 1600 смертей их пришлось 1200.

Ученые пока не установили точные причины такой взаимосвязи. Однако уже есть гипотезы о большем потреблении алкоголя в жару, обострении психических заболеваний при высоких температурах и росте числа несчастных случаев из-за большего времени, проведенного на улице.