Ученые: потепление на 2 градуса повысит смертность
Специалисты из Имперского колледжа Лондона, Колумбийского и Гарвардского университетов связали потепление климата и смертность. Исследование показало, что в США повышение температуры на два градуса приводит к дополнительным 2100 смертям в год. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на издание EurekAlert!.
Ученые проанализировали число смертей в разных американских штатах за период с 1980 по 2017 годы и изменение температуры воздуха в это время.
Оказалось, что связь между климатическими изменениями и смертностью есть. Дополнительное число смертей в год составило 1600 человек при потеплении на 1,5 градуса и 2100 — при повышении температуры на 2 градуса.
Исследователи отметили, что более уязвимы к изменениям климата оказались мужчины. На 1600 смертей их пришлось 1200.
Ученые пока не установили точные причины такой взаимосвязи. Однако уже есть гипотезы о большем потреблении алкоголя в жару, обострении психических заболеваний при высоких температурах и росте числа несчастных случаев из-за большего времени, проведенного на улице.