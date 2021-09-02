Ученые подсчитали потерянные годы жизни людей из-за грязного воздуха

Загрязненный воздух негативно влияет на продолжительность жизни миллионов людей, представляет большую опасность, чем курение или ВИЧ. Как сообщил телеканал CNN, об этом говорится в ежегодном отчете Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC). Специалисты изучают пробы воздуха из разных стран и вычисляют уровень загрязнения по индексу качества, установленному Всемирной организацией здравоохранения.

Первые пять стран по самому грязному воздух находятся в Азии. Мировым лидером остается Индия, чьи жители из-за того, что не могут дышать нормально теряют до 5,9 лет жизни. 480 миллионов человек живут в условиях самого загазованного воздуха на планете.

На втором месте расположился Бангладеш, где продолжительность жизни ниже на 5,4 года чем та, которая могла быть. Третье место досталось Непалу с результатом минус пять лет, четвертое получил Пакистан, чьи граждане живут на 3,9 года меньше, чем могли. Замкнул пятерку Сингапур с показателем минус, 3,8 года.

По словам авторов доклада, основным источником загрязнения воздуха остается производство и использование ископаемого топлива. В первые месяцы пандемии, когда прекратилось авиасообщение, движение транспорта и работа предприятий, с неба ушел смог, а воздух стал намного чище.

В этом году ситуация с загрязнением воздуха усилилась еще сильнее из-за крупных лесных пожаров, которые охватили все большие территории. Это последствия глобального изменения климата. Источником обеих проблем остается использование и добыча угля, нефти и газа.

Вопрос чистоты воздуха и переход к сокращению выбросов станет одной из главных тем переговоров мировых лидеров, которые пройдут в ноябре в Глазго. Организацией будущей конференции занимается ООН.