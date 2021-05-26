Ученые перечислили регионы России, где может быть землетрясение в этом году

Ученые рассказали, что в нескольких регионах России в этом году возможны землетрясения. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексея Завьялова.

Речь идет о Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Алтайском крае — там возможны сильные землетрясения. «Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения», — добавил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.