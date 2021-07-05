Ученые обнаружили растение-паразит в Малайзии

Ученые обнаружили необычное растение в тропических лесах Малайзии. Находку признали находящейся под угрозой исчезновения, ведь обнаружить удалось только четыре экземпляра растения. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на PhytoKeys.

Растение относится к группе Thismia («волшебные фонарики»). Обычно подобные растения обитают в местах, куда не попадает солнечный свет. Они отличаются неспособностью к фотосинтезу и отсутствием хлорофилла. Они ведут паразитический образ жизни и питаются с помощью системы грибниц.

Найденный вид ученые назвали Thismia sitimeriamiae. Однако ученым не удалось выяснить, как опыляется это растение. Его высота составляет всего 2,2 сантиметра, а по форме он напоминает «изящный конус с зонтичной структурой сверху», сказано в статье.

Ученые отметили, что подобный вид мог исчезнуть с лица земли из-за того, что местность его обитания подвергается вырубке лесов. Кроме того, влияет расширение плантаций пальмового масла. Однако они планируют продолжать поиски новых экземпляров.