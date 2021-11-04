Ученые обнаружили аномалию на вулкане на Курилах

Вулкан Пик Сарычева проснулся на Средних Курилах. Ученые сообщили, что его кратер наполнился лавой.

По данным «Интерфакса», об этом рассказали сотрудники Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). На вулкане зафиксировали термальную аномалию.

«Мы видим умеренное эффузивное извержение», — рассказал один из сотрудников.

Он добавил, что при эксплозивном извержении с выбросами пепла может возникнуть опасность для авиалиний, расположенных вдоль Курильских островов. Населенных пунктов поблизости от вулкана нет.

По данным специалистов, одно из самых ощутимых извержений вулкана случилось 11–19 июня 2009 года. Пепловые выбросы тогда достигли высоты 8–16 километров, а шлейф вулканического пепла достигал трех тысяч километров.

Пик Сарычева в данный момент один из самых активных вулканов Курильской островной гряды. С 1760 года на нем происходило не менее десяти извержений.