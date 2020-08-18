Ученые объявили о необратимом исчезновении льда в Гренландии

Все меньше ледникового покрова остается в Гренландии. Таяние в условиях глобального потепления необратимо. Об этом заявили американские специалисты из Университета штата Огайо.

«Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан», — привел «Интерфакс» выдержки из доклада.

Таким образом ледяной покров там тает все быстрее. Из-за этого Гренландия становится главной причиной подъема уровня морей.

Специалисты проанализировали данные за последние 40 лет. Оказалось, что в 1980-е и 1990-е годы Гренландия ежегодно теряла около 450 миллиардов тонн льда. Но все компенсировалось за счет снегопадов.

В 21 веке таяние льдов стало происходить быстрее. Теперь каждый год остров теряет порядка 500 миллиардов тонн льда. Снегопады тут не помогут компенсировать потери. Однако не все ученые согласны, что Гренландия прошла точку невозврата.

Ранее в британском Университете Линкольна заявили, что только таяние льдов в Гренландии повысит уровень Мирового океана к 2100 году на 10-12 сантиметров. Также ученые не исключают, что к концу XXI века из-за изменения климата вымрут все белые медведи.