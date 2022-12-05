Экология 05 декабря 2022, 16:38 Ученые не увидели угрозы для популяции нерп после массовой гибели в Дагестане Минприроды России: точное число погибших в Дагестане нерп назовут 15 декабря YouTube

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Гибель краснокнижных каспийских нерп на территории Дагестана не несет критического вреда для популяции. Точное количество погибших животных станет известно после 15 декабря, когда специалисты обследуют весь ареал их обитания. Об этом заявили участники заседания в Минприроды России.

Глава ведомства Александр Козлов подчеркнул, что в данный момент говорить о точном количестве погибших животных рано, потому что обследование территории и акватории Каспийского мора еще продолжается.

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«Сейчас обследуется вся территория, также пытаемся получить информацию есть ли погибшие животные на глубине. Это будут выверенные цифры, а не примерный диапазон, который сейчас заявляют», — заявил министр в ходе совещания с учеными трех институтов.

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Член-корреспондент РАН и доктор биологических наук Магомед-Расул Магомедов напомнил, что общая численность прикаспийских нерп составляет 300 тысяч голов. Сейчас известно о гибели только небольшого процента животных.

«Такое бывает. Но это не значит, что не надо разбираться в ситуации», — подчеркнул он.

Ученые заметили, что подобная массовая гибель каспийских нерп происходила и в другие годы не только на российском побережье, но и в Казахстане. Тогда у животных также фиксировали гипоксию.

В качестве гипотетической причины ученые назвали выбросы природного газа на дне Каспийского моря. Их интенсивность увеличивается во время сейсмической активности. Но пока это только теория, которая требует дальнейшего изучения.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что, по предварительным данным, каспийские нерпы умерли от удушья. Об этом свидетельствуют изменения в организмах вскрытых животных. Руководитель ведомства добавила, что проверка не выявила следов загрязнения в акватории Каспийского моря и в местах обитания нерп на суше.