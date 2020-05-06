Ученые назвали страны, непригодные для жизни к 2050 году
Ученые заявили, что к 2050 году будет невозможно жить в жарких странах. Так как температура воздуха станет настолько высокой, что находиться там станет опасно для жизни. Об этом сообщил Рен ТВ.
Исследователи рассказали, что для людей существует оптимальный температурный диапазон. Он находится на уровне 11−15 градусов Цельсия, написала «Свободная пресса».
При худшем прогнозируемом сценарии средние годовые температуры повысятся до 29 градусов Цельсия. В настоящее время такой диапазон характерен менее чем для 1% поверхности планеты. Большую часть этой площади занимает пустыня Сахара.