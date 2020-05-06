Ученые назвали страны, непригодные для жизни к 2050 году

Исследователи рассказали, что для людей существует оптимальный температурный диапазон. Он находится на уровне 11−15 градусов Цельсия, написала «Свободная пресса».

При худшем прогнозируемом сценарии средние годовые температуры повысятся до 29 градусов Цельсия. В настоящее время такой диапазон характерен менее чем для 1% поверхности планеты. Большую часть этой площади занимает пустыня Сахара.