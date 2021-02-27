Ученые назвали сроки «разморозки» Северного Ледовитого океана

Исследователи из Германии, Финляндии, Эстонии и России рассказали, что Северный Ледовитый океан перестанет в сентябре покрываться льдом к 2055 году. К 2100 году он будет свободен ото льда четыре месяца каждый год.

Об этом сообщил ТАСС. Один из авторов исследования Станислав Мартьянов уточнил, что были спрогнозированы последствия изменения климата.

«Были учтены такие факторы, как снижение площади ледяного покрова, изменение температуры и солености воды», — пояснил он.

Также ученые считают, что к концу века в океане снизится количество питательных веществ. Это связано со снижением интенсивности смешивания слоев воды. Кроме того, вот второй половине XXI века вырастет уровень Печорского моря, что может привести к наводнениям. В районе Балтийского моря, по их данным, в ближайшие десятки лет вырастет частота экстремально теплых зим.

«Данная работа позволила использовать одну и ту же климатическую модель, результаты расчетов которой использовались далее в региональных моделях океана. Это существенно повышает корректность поставленной задачи и ее решения», — рассказал Мартьянов.