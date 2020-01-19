Ученые назвали рыбные и крабовые палочки опасными

Исследователи изучили процесс производства палочек из рыбного фарша. Оказалось, суда-контейнеровозы, которые поставляют улов на заводы, сильно вредят экологии. Они потребляют большое количество топлива. Но так как судовладельцы стремятся максимально сэкономить, они заливают некачественное дешевое горючее. При сгорании в двигателях в атмосферу выделяются значительные объемы вредных веществ, включая диоксид серы.

Диоксид серы — один из главных загрязнителей атмосферы. Экологи говорят, что в районах, где зафиксировано превышение концентрации этого вещества, люди чаще страдают от заболеваний дыхательных путей, а также от онкологии и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Крабовые палочки были придуманы в Японии в 70-х годах прошлого века. Если они и содержат мясо крабов, то в весьма незначительных количествах. Основным ингредиентом является рыбный белок сурими — фарш из филе океанических рыб. Причем для производства крабовых палочек в большинстве случаев используется самое дешевое сырье: путассу, хек, минтай. Также эта готовая закуска содержит большое количество соевого белка и крахмала, многочисленные консерванты и ароматические добавки.