Экология 13 февраля 2023, 17:34 Ученые назвали российскую технологию для сортировки мусора

Читать 360tv в

Об этом говорится в итогах работы Научно-технического совета РЭО

Научно-технический совет (НТС) на базе Российского экологического оператора подвел итоги работы за 2022 год. Совет одобрил российские разработки по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО), определил перечень наиболее важных видов отечественного оборудования и нашел альтернативные методы рекультивации полигонов.

Реклама

Реклама

«В 2022 году Совет одобрил и рекомендовал к применению на территории России отечественную технологию автоматической сортировки ТКО на основе искусственного интеллекта. Разработкой занималась российская компания ООО „Невлабс“. Совет определил перечень наиболее важных видов оборудования для импортозамещения, трансфера технологии и локализации производства, необходимого для отрасли обращения с ТКО. Он также рассмотрел предложения по разработке методики определения транспортной составляющей предельного тарифа регионального оператора. Работа Совета направлена на развитие отрасли по обращению с отходами, применение новейших отечественных технологий и совершенствование нормативной базы отрасли», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также была признана актуальной и перспективной технология утилизации отходов производства и потребления методом пиролиза в вихревом потоке, разработанная группой компаний «Времена года».

В 2022 году Совет продолжил работу по анализу действующего законодательства и инициатив отрасли обращения с отходами. Членами НТС рассмотрены предложения по совершенствованию нормативного правового обеспечения разработки и использования федеральной схемы обращения с ТКО. Даны предложения в проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

«В рамках реализации программ накопленного экологического ущерба „Чистая страна“ и ФП „Генеральная уборка“ члены Совета обсудили методы рекультивации существующих полигонов ТКО и несанкционированных свалок, были предложены альтернативные методы. В 2023-м работа в этом направлении будет продолжена», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Научно-технический совет функционирует на базе РЭО с 2020 года. Он создан для научно-методологического, информационно-аналитического и экспертно-консультационного обеспечения деятельности компании. Совет проводит работу по развитию технологий обращения с ТКО, систем управления и контроля обращения с ТКО, технологий утилизации вторичных материальных ресурсов и анализу действующего законодательства и подготовке законодательных инициатив.