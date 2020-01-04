Ученые нашли самый большой в мире «цветок-монстр»

В индонезийских чащах ученые обнаружили самую большую раффлезию, она же «цветок-монстр». Об этом сообщил CNN.

Как гласят данные Центра природных ресурсов и охраны в Западной Суматре, недавно распустившийся цветок имел диаметр почти 122 сантиметра и автоматически был признан самым большим из когда-либо существующих. Растение является паразитическим, оно питается другими живыми растениями.

Раффлезия выросла на месте своей преемницы. Как написала Газета.Ru, предыдущий самый большой цветок был зарегистрирован в 2017 году и был меньше нынешнего на 10 сантиметров.