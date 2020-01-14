Ученые нашли самую глубокую реку на планете

По информации Американского геофизического союза, Нижнее Конго — отрезок реки в 322 километра, который впадает в Атлантический океан. Бурлящие потоки и мощные течения разделяют его словно горные хребты. В результате рыбы оказываются изолированными друг от друга, что способствует появлению новых видов. Большинство из них эволюционируют отдельно.

Эксперты заметили в реке бледных и незрячих рыб, которые уже умерли или находились при смерти.

«Это слепая, депигментированная цихлида — она очень похожа на пещерную рыбу, но в реке нет пещер», — пояснила куратор научной работы Мелани Стиассни.

Ученые не могли найти ни одной живой рыбы этого вида, но позже нашли под кожей и над жабрами особей пузыри. Исследователи поняли, что это результат декомпрессионного синдрома. Выяснив это, специалисты предположили, что рыбы быстро поднялись из очень глубокой воды из-за подводных течений.

Эксперты решили измерить глубину Нижнего Конго при помощи специального оборудования. Стало известно, что дно уходит на 200 метров ниже поверхности Земли. Это расстояние больше, чем в реках Нил и Амазонка.