Ученые: Каспийское море сильно обмелеет к концу века

«Для сравнения: если бы уровень Северного моря упал всего на два-три метра, в такие крупные порты, как Роттердам, Гамбург или Лондон было бы гораздо тяжелее попасть как крупным кораблям, так и небольшим рыболовецким судам. В данном же случае речь идет о падении уровня Каспийского моря не менее чем на девять метров — и это в самом лучшем случае», — рассказал один из авторов статьи, геолог из Утрехтского университета в Нидерландах Франк Весселинг.

Площадь и объем Каспийского моря сильно зависят от колебания среднегодовых температур его поверхности, количества воды во впадающих в него реках — Волге, Урале и других. В последние годы уровень моря медленно, но постоянно уменьшается, заметили ученые. Это связано с увеличением температур под действием глобального потепления.

При условии выполнения Парижского соглашения по климату уровень воды в Каспии снизится на девять метров. В других случаях он упадет на 18 метров или даже больше. При таком развитии событий площадь Каспия сократится примерно на 23-34%. В результате серьезно пострадает экология региона, написала «Русская планета». В основном это затронет побережье России и Туркменистана: в частности, мелководный залив Кара-Богаз-Гол полностью исчезнет, а северный берег моря передвинется на десятки километров к югу. Кроме того, навсегда исчезнет каспийская нерпа, чьи детеныши проводят первые дни своей жизни на льду у берегов России и Казахстана. Резко сократится численность белуги и многих других уникальных представителей флоры и фауны северного Каспия.