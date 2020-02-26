Ученые: к массовой гибели нерп на Байкале могли привести проблемы с сердцем

Специалисты Иркутского государственного университета начали исследование сердец погибших животных. Они полагают, что причиной гибели стало заболевание сердца и сосудов.

Группа молодых ученых выиграла грант на исследование на сумму 286 тысяч рублей в конкурсе «Байкальская инициатива» в 2019 году, сообщил «ПолитЭксперт».

Гистологическое исследование всех органов погибших нерп показало некротические изменения (гибель) тканей сердца. По словам членов исследовательской группы, некроз не был связан с возрастными изменениями либо инвазией.

По словам директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, новые наводнения в Иркутской области могут привести к загрязнению озера Байкал, сообщила газета «Известия».

«Увеличение объема осадков и, соответственно, увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала», — заявил ученый.

Главную угрозу для экосистемы водоема представляет закрытый шесть лет назад Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Как сообщил «Царьград», отходы производства предприятия до сих пор находятся в ямах на берегу озера. Они могут хлорировать воду и привести к гибели обитателей Байкала.