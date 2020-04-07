Ученые из США: планету ждут масштабные пожары

Специалисты убеждены, что глобальное потепление изменяет метеорологические условия, которые позже, возможно, вызовут длительные лесные пожары.

За осень вероятность масштабных пожаров в лесах Калифорнии увеличилась более чем в два раза за последние 40 лет.

С 1980-х годов в регионе стало больше осенних дней с экстремальными погодными условиями. Осадки уменьшились на 30%, но средняя температура поднялась выше чем на один градус Цельсия.

По мнению ученых, последствия изменяющегося климата видны и в других частях Земли.