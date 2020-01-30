    30 января 2020, 15:17

    Ученые из России придумали безопасную замену пластику

    Дарья Морозова

    Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова придумали, как сделать полиэтилен биоразлагаемым. В него добавили крахмал и древесную пыль. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научное издание «Inorganic Materials: Applied Research».

    По данным телеканала «Царьград», новая разновидность полиэтилена не уступает традиционной в прочности, при этом разлагается без вреда для окружающей среды.

    «Придание пористости и введение наполнителей природного происхождения позволяет создать водопоглащающую среду, в которой быстро размножаются главные агенты разложения — микроорганизмы», — поделился открытием заведующий кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ Анатолий Попов.

    Ученые три года наблюдали за разложением нового материала в земле. Его количество за это время уменьшилось на 20%.