Ученые из России придумали безопасную замену пластику

По данным телеканала «Царьград», новая разновидность полиэтилена не уступает традиционной в прочности, при этом разлагается без вреда для окружающей среды.

«Придание пористости и введение наполнителей природного происхождения позволяет создать водопоглащающую среду, в которой быстро размножаются главные агенты разложения — микроорганизмы», — поделился открытием заведующий кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ Анатолий Попов.

Ученые три года наблюдали за разложением нового материала в земле. Его количество за это время уменьшилось на 20%.