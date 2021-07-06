Ученые из Оксфорда обнаружили новый исчезающий вид растений-паразитов

Ученым из Оксфордского университета удалось выявить новый исчезающий вид растений рода Thismia («волшебные фонарики»). Растение получило название Thismia sitimeriamiae. Специалисты обнаружили его в тропических лесах Малайзии. Об этом сообщило агентство Nation News.

Род растений Thismia был обнаружен еще в конце первой половины XIX века. Однако ученым постоянно удается открывать новые виды. Вот и сейчас они обнаружили растение, напоминающее по форме «изящный конус с зонтичной структурой сверху», сказано в статье на PhytoKeys. Новый вид имеет оранжевый окрас.

Ботаники отметили, что новый вид не содержит хлорофилл. Он потерял способность к фотосинтезу и существует с помощью паразитического образа жизни. Оно писается за счет грибниц и обитает в темных пространствах, лишь изредка выпуская цветущие побеги на свет. Размер растения-паразита составляет не более 2,2 сантиметров. Ученым удалось обнаружить только два экземпляра растения.

Ученые допускают, что найденные экземпляры могут остаться последними представителями вида. Это могло случиться из-за того, что местность его обитания находится под угрозой вырубки лесов. Однако они не теряют найти новых представителей растения.