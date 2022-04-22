Ученые из Чикагского университета нашли способ очищения океана с помощью кухонных губок

Ученые из Чикагского университета (США) пришли к выводу, что помочь очистить мировой океан от нефти могут обычные кухонные губки. Об этом написало издание Planet Today.

Исследователи разработали специальный состав, который многократно усиливает впитывающие свойства губки, пояснил «ПолитЭксперт». Авторы исследования утверждают, что обработанная таким составом губка способна убрать до 99% фосфатов в определенном объеме воды. В перспективе с помощью губок можно будет очистить мировой океан от нефтяных пятен, считают ученые.