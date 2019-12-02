Ученые ищут белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Ученые выясняют, где сняли видео с медведем, разукрашенным краской. Неизвестные написали у него на боку «Т-34».

В понедельник в соцсетях опубликовали видео, снятое из кабины машины. На кадрах видно, как вдоль дороги идет белый медведь с надписью, сделанной черной краской.

«Я не знаю таких мест на Чукотке. В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму — отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть „шутники“. В Facebook я привлек внимание к этой теме сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и заповедник „Остров Врангеля“ на Чукотке», — сказал РИА «Новости» старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

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Он рассказал, что если надпись сделали обычной краской, то она быстро смоется. Ученый вспомнил, как в середине прошлого века белых медведей на острове Врангеля пытались метить с помощью краски. По словам Кочнева, когда встанет лед, животному будет достаточно поплавать, чтобы смыть надпись. В то же время он отметил, что сейчас медведю будет тяжело охотиться.

Кочнев заявил, что у охотников больше уважения к медведям, чем у тех, кто сделал такую надпись.