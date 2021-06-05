Ученые: человечество может исчезнуть в ближайшее время

Ученые считают, что из-за глобального потепления человечество может исчезнуть до конца 21 века. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным сайта «Утро.ру», потепление связано с деятельностью людей.

«Речь идет больше о второй половине 21 века, то есть 2060–2090 годы», — пояснил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

Она добавил, что нужно срочно начинать действовать. Очень важно приступить к восстановлению лесов и сбережению электроэнергии.