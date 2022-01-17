Ученые бразильского Центра биоразнообразия заявили о возможной гибели тапиров

Равнинный тапир из Южной Америки находится на грани вымирания. Таким мнением поделились ученые из бразильского Центра биоразнообразия. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Neotropical Biology and Conservation.

Эти животные отдаленно напоминают свиней. Они обладают хоботообразным носом, с помощью которого добывают листья, почки и молодые побеги для пропитания.

«Если построить модель на ближайшие 100 лет, то среди 48 популяций, выявленных в ходе исследования, с точки зрения демографии нежизнеспособны 31-68%, а с точки зрения генетики — 70-83%», — отметили эксперты.

Причины возможного вымирания этих животных кроются в том, что их популяция изолирована. В результате они сталкиваются с недостатком генетического разнообразия.