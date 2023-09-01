01 сентября 2023, 11:03
Учебный процесс в школах Приморья начнется 11 сентября из-за подтоплений
Полноценный учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября
Полноценный учебный процесс во всех школах Приморья начнется 11 сентября, до этого дня будет действовать плавающее расписание. Такое решение приняли на фоне наводнения, которое произошло в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.
«Линейки проходят везде, в первую неделю плавающее расписание под запросы родителей. Полноценный учебный процесс везде стартует с 11 сентября», — сообщили в региональном правительстве.
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Ранее в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за потопа в городе, который вызвал мощный ливень. Большое количество осадков, выпавших одномоментно, привели к тому, что в городе затопило улицы, а реки вышли из берегов, сообщил мэр города Сергей Надсадин.
Власти развернули пункт приема жителей в Доме культуры «Родина». Всем людям, понесшим ущерб из-за непогоды, в рамках действующего законодательства будет организована выплата, добавил мэр города.
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