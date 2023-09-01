Экология 01 сентября 2023, 11:03 Учебный процесс в школах Приморья начнется 11 сентября из-за подтоплений Полноценный учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября РИА «Новости»

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Полноценный учебный процесс во всех школах Приморья начнется 11 сентября, до этого дня будет действовать плавающее расписание. Такое решение приняли на фоне наводнения, которое произошло в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

«Линейки проходят везде, в первую неделю плавающее расписание под запросы родителей. Полноценный учебный процесс везде стартует с 11 сентября», — сообщили в региональном правительстве.

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Ранее в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за потопа в городе, который вызвал мощный ливень. Большое количество осадков, выпавших одномоментно, привели к тому, что в городе затопило улицы, а реки вышли из берегов, сообщил мэр города Сергей Надсадин.

Власти развернули пункт приема жителей в Доме культуры «Родина». Всем людям, понесшим ущерб из-за непогоды, в рамках действующего законодательства будет организована выплата, добавил мэр города.