Экология 16 июня 2023, 11:59 Учебные программы, переподготовка и стажировка: РЭО заключил соглашение с Финансовым университетом

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Российский экологический оператор и Финансовый университет при Правительстве РФ договорились о сотрудничестве в области подготовки кадров для экономики замкнутого цикла, разработки учебных программ, повышения квалификации, переподготовки и стажировки. Соглашение подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Необходимое направление работы по формированию экономики замкнутого цикла — это подготовка квалифицированных специалистов для отрасли по обращению с отходами. На базе вузов мы готовим кадры, повышаем квалификацию своих сотрудников, принимаем у себя на стажировку студентов, участвуем в совместных образовательных мероприятиях. В рамках соглашения с Финансовым университетом продолжим эту работу и уверены в продуктивном взаимодействии с данным вузом», — отметил Денис Буцаев.

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РЭО и Финансовый университет совместно займутся разработкой программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, программ по развитию проектной деятельности обучающихся, научно-исследовательскими разработками.

В рамках соглашения специалисты РЭО будут проводить мастер-классы, бизнес-кейсы, тренинги, деловые игры и другие мероприятий для обучающихся и выпускников Финансового университета.

РЭО окажет содействие в организации стажировок и трудоустройства обучающихся и выпускников в свои структурные подразделения. Со своей стороны Финансовый университет при необходимости окажет поддержку в повышении квалификации и профессиональной переподготовки работников РЭО по интересующим направлениям.