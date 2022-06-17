Участок компостирования на 150 тысяч т появится в Нижегородской области

Российский экологический оператор и компания «Веолия Восток» договорились о взаимодействии в части реализации инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Нижегородской области. В рамках договоренности в регионе будут созданы два объекта утилизации отходов. Соглашение подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Веолия Восток» Леонид Локшин на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписали соглашение с „Веолия Восток“ о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации Федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. В рамках соглашения будем совместно реализовывать инвестиционный проект по строительству участка туннельного компостирования мощностью до 150 тысяч тонн на территории Нижегородской области. Проект позволит достичь показателей федпроекта. Объем инвестиций оценивается в 909 миллионов рублей. Второй проект подразумевает строительство системы обезвреживания свалочного газа, он направлен на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», — сообщил Денис Буцаев.

Сроки реализации проекта по компостированию — декабрь 2024, достижение показателей Федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» позволит сократить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза.

Проект по строительству системы обезвреживания будет реализован в июле 2023 года. Объем инвестиций оценивается в 590 миллионов рублей.

На встрече также обсуждались такие вопросы, как влияние текущей экономической ситуации на деятельность региональных операторов, операторов по обращению с ТКО и планируемые меры поддержки участников рынка обращения с ТКО в текущих экономических условиях.