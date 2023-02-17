Экология 17 февраля 2023, 13:08 Участников отрасли обязали вносить всю информацию о ТКО в специальную систему с 1 сентября

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В России запускают единую ИТ-платформу учета ТКО.

Система обеспечит комплексный мониторинг и контроль отрасли, аккумулируя всю информацию по профилю ТКО. Это данные о контейнерных площадках, потоках отходов и перспективных объектах по обращению с отходами, планируемых к созданию. Платформа получила название Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Ее запуск в эксплуатацию планируется на первую половину 2023 года. Минюст при этом зарегистрировал приказ с требованиями к предоставлению отчетности в ФГИС УТКО.

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«Для повышения прозрачности отрасли обращения с ТКО в стране важно обеспечить максимальную прослеживаемость отходов. Информационные технологии являются тем инструментом, который повсеместно используется в нашей сфере. Но для начала требуется создать некий стандарт — Минприроды России уже утвердило приказ с требованиями к формам и форматам предоставления данных в ФГИС УТКО, а Минюст его зарегистрировал. В результате создания системы регионы смогут оперативно вносить данные о местах накопления отходов. Агрегирование информации позволит повысить уровень планирования и контроля в области обращения с ТКО», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Субъекты РФ будут предоставлять информацию об источниках образования ТКО, о местах накопления ТКО, в том числе об осуществлении раздельного накопления, об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, о балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, о схеме потоков, нормативах накопления и об измерениях количества ТКО. Органы исполнительной власти субъектов РФ, региональные операторы, операторы, а также РЭО — станут поставщиками информации по своей части.

Профильный приказ содержит таблицы с перечнем сведений, которые все участники отрасли должны вносить в ФГИС УТКО. Стандартизация таблиц с данными позволит создать в рамках системы электронную модель федеральной схемы, в которую будут включены основные сведения территориальных схем.

«Благодаря объединению всей имеющейся в отрасли информации в контуре единой ИТ-площадки будет сформирована полноценная картина о системе обращения с отходами в нашей стране. Поэтому запуск этого проекта имеет высокое значение», — подчеркнул заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

«После ввода ФГИС УТКО в эксплуатацию предоставление данных в нее станет обязательным, отсутствие либо недостоверность предоставляемых сведений будет подвергаться штрафам. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В течение 30 дней участникам отрасли необходимо будет внести информацию во ФГИС УТКО», — сообщил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.