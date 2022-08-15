Участники «ВЭФ.Юниор» придумают, как сделать города России «зелеными»

Российский экологический оператор проведет совместно с Фондом Росконгресс и Фондом «Контент» конкурс проектов среди молодежи в рамках форума «ВЭФ.Юниор» с 5 по 8 сентября во Владивостоке. К участию будут приниматься описания экологических инициатив в области устойчивого развития, а также проекты по формированию правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Например, участники должны будут придумать, как сформировать образ «зеленых» городов нашей страны.

«На Восточном экономическом форуме у нас будет отдельная секция для юного поколения „ВЭФ.Юниор“. В рамках этой площадки мы проведем конкурс, который позволит найти перспективные и инновационные проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. Уверены, участники продемонстрируют новые решения по организации общественно-значимых мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычкек, традиций и знакомство с современными методами обращения и утилизации ТКО», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Принимаются индивидуально выполненные проекты в трех номинациях «Технологические и цифровые проекты», «Частные экоинициативы», «Экология-АРТ». В первой номинации рассматриваются проекты, связанные с сервисами и решениями, основанными на цифровых технологиях: ПО, комплексные решения по автоматизации, а также любые «умные» устройства, датчики пр. Во второй — проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. В третьей — проекты, направленные на формирование образа «зеленых» городов и населенных пунктов нашей страны: общественные пространства, знаковые места с применением вторично используемых материалов.

«Мы верим, что даже малые дела могут принести большую пользу, поэтому к рассмотрению принимаются проекты любого масштаба. Своей конкурсной работой участники предложат новые решения, внести предложения по охране окружающей среды и популяризации раздельного сбора ТКО в сферах экономики и жизни, креативные подходы к организации и проведению социально-значимых событий экологической повестки России, региона и малой Родины с интеграцией темы раздельного сбора ТКО и популяризации экологического образа жизни», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Конкурс проводится по возрастным группам — 14−16 и 17−18 лет. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами от организаторов и партнеров конкурса 5−8 сентября на Восточном экономическом форуме.