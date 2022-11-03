Участники спасательной операции вышли на след третьего дельфина в Севастополе | 360°

Экология 03 ноября 2022, 11:52 Участники спасательной операции вышли на след третьего дельфина в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что спасатели заметили в море третьего дельфина

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В море заметили предположительно третьего дельфина из четырех, которых выпустил владелец дельфинария Севастополя. Спасательная операция началась утром 3 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно, дикий афалин это или „наш“. Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются», — написал он.

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Дрессировщик из дельфинария Коктебеля, который раньше тренировал пропавших дельфинов, и инспекторы Севприроднадзора отчалили от берега около семи часов утра. Им предстоит найти двух дельфинов, так как другие два сами прибились к берегу. Афалинов погрузят на лодку и перевезут спецтранспортом в дельфинарий Коктебеля.

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Животные около десяти лет жили с людьми. В дикой природе, по словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, им грозит серьезная опасность. Владелец дельфинария Севастополя выпустил их в море после затянувшейся судебной тяжбы и из-за нехватки денег на содержание. К делу привлекли полицию, прокуратуру Севприроднадзор.