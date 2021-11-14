Участники конференции ООН по климату согласовали текст итогового заявления

Участники конференции ООН по климату (СОР26) пришли к новому глобальному соглашению. Документ одобрили делегации из почти 200 стран. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Текст итогового заявления согласовывали после двух недель обсуждений. В итоге страны взяли на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Также они должны будут отказаться от определенных видов ископаемого топлива и суметь сдержать глобальное потепление.

При этом финальный текст соглашения содержит более мягкие формулировки, чем планировалось изначально. В частности, представители Индии настояли на изменении той части документа, где сказано про уголь. В итоговой версии отмечается необходимость постепенного уменьшения использования угля, но изначально речь шла о прекращении.

Очередная Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходила в Глазго с 31 октября. Мероприятие должно было завершиться 12 ноября, но его продлили еще на сутки из-за разногласий во время обсуждений.