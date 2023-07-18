Экология 18 июля 2023, 09:26 Участники форума «Область будущего» в Липецке научатся перерабатывать пластик РЭО

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Волонтеры-экологи «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора проведут экологизацию Окружного образовательного молодежного форума «Область будущего» в Липецке. Добровольцы расскажут участникам о сортировке отходов и научат перерабатывать пластик на площадке передвижной мастерской переработки «Зеленый фургон».

«В рамках программы по экологизации форумной линейки Росмолодежи еще один фестиваль станет экологичнее силами РЭО и волонтеров-экологов движения „Делай!“. Для участников форума в Липецке будет подготовлен ряд экопросветительских мероприятий и различных активностей. Работа над популяризацией экопривычек и осознанного потребления среди жителей России является неотъемлемой частью становления экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для участников форума пройдет серия просветительских мероприятий, на которых они смогут узнать больше о правилах сортировки и переработки отходов, проверить свои знания во время эстафеты ЭкоГТО, а также ознакомиться с системой взаимосвязи промышленного производства на экосистемы во время деловой игры «Завод».

«Ключевой площадкой экопросвещения на форуме станет передвижная мастерская переработки „Зеленый фургон“. Посетители смогут сами провести полный цикл переработки пластика, измельчив пластиковые крышечки на велошредере, а следом переплавив их в памятные значки или брелоки», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фургон уже побывал на нескольких крупных событиях Петербурга, а также на молодежном историко-культурном форуме «Истоки» в Псковской области.

Также для участников и организаторов форума будут предоставлены чек-листы с информацией о том, как экологично собраться и на форум — для участников, и как подготовить площадку мероприятия — для организаторов. О бережном отношении к ресурсам на площадке форума участникам напомнят плакаты о водо- и эклектросбережении.

Организаторы в свою очередь отказались от использования одноразовой посуды в столовой и на площадке форума, вместо этого у каждого участника в мерч-наборе есть многоразовая кружка. Помимо этого в столовой предложили возможность выбора вегетарианского питания, которое также считается более экологичной альтернативой.

Форум «Область будущего» пройдет с 18 по 27 июля 2023 года, просветительские экологические активности от волонтеров-экологов «Делай!» и РЭО будут организованы в рамках первой смены «IT-ГОРОД» с 18 по 22 июля, а ключевые события пройдут 18 июля. Участниками двух образовательных смен станут 260 молодых специалистов в сфере информационных технологий от 16 до 35 лет.

РЭО при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» выступает сквозным экологическим партнером форумной линейки Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году команда волонтеров-экологов вместе с РЭО разработали стандарт по экологизации мероприятий — подробную инструкцию, которая поможет в организации и проведении массовых событий без вреда для природы. Во время мероприятий пройдет серия выездных аудитов на площадки форумов в рамках экостандарта. Каждому форуму будут начисляться баллы согласно специальному чек-листу. По итогам сезона будет составлен рейтинг экологичности среди форумной линейки. Подробнее об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта.