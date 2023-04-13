Экология 13 апреля 2023, 10:51 Участники «Экософии» в Тюмени собрали более трех тонн вторсырья

Читать 360tv в

Победителями третьего полуфинала проекта «Экософия» в Тюмени стали 28 конкурсантов

Участники третьего полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы платформы «Россия — страна возможностей», который проходил в Тюмени с 7 по 9 апреля, собрали более трех тонн вторичного сырья. Конкурс «Экософия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Реклама

«В Тюмени завершился третий полуфинал „Экософии“, определены победители, проведено множество мероприятий на городских площадках, а число участников исчисляется тысячами. Рады, что участники проявили большую активность и собрали более трех тонн вторсырья. РЭО приветствует такие акции, так как они направлены на формирование у людей экопривычек, осознанного потребления и вносят свою лепту в построение экономики замкнутого цикла в нашей стране. Всех вышедших в финал конкурсантов мы от всей души поздравляем», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На вырученные от сбора вторсырья средства новому интерактивному пространству «Читальня» в Конторе пароходства подарили экологическую библиотеку.

В рамках праздника «Экософия в Тюмени» на четырех площадках города прошли 23 лекции, 50 мастер-классов и 7 экоквизов. Полуфиналисты проекта устроили для горожан мероприятия различного формата — выступления творческих коллективов, ярмарку тюменских экопроизводителей, экоаттракционы, показ экомоды, крафтовые и настольные экоигры, детские экоквесты. Всего городской праздник «Экософия в Тюмени» посетили более 5000 человек.

Таким образом в конкурсную программу полуфинала, включающую командообразование, самопрезентацию, решение региональных кейсов, эколого-промышленную экспедицию, были вовлечены не только приглашенные эксперты, представители бизнеса и администрации края, но и жители Тюменской области.

В рамках деловой части полуфинала состоялся круглый стол «Разговор о будущем». Встреча прошла в экодоме «Центральный», объединившим в себе образовательную площадку и пункты приема вторсырья.

Победителями третьего полуфинала проекта «Экософия» в Тюмени стали 28 конкурсантов, представляющие 15 регионов России. Всего участие в нем приняли 110 участников из 33 регионов РФ.

Заключительный полуфинал проекта «Экософия» пройдет в Архангельске со 2 по 6 июня 2023 года. Присоединиться к проекту, чтобы узнать много нового, приобрести друзей и поддержку своих экоинициатив или стать амбассадором ЭКОЖ страны можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте проекта экософия.рф. Гранд-финал пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля 2023 года.

«Экософия» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленный на формирование и развитие экологической культуры и реализуемый совместно с Российским экологическим оператором.