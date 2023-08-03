Экология 03 августа 2023, 13:34 Участники экоклуба РЭО на форуме «Экосистема» разработают концепцию пунктов по сбору вторсырья РЭО

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Тематические клубы Российского экологического оператора заработали на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». Его участники узнают о принципах экономики замкнутого цикла, реформе отрасли обращения с отходами, подготовят предложения по экологическому образованию и созданию экопунктов, а также посетят мусоросортировочный комплекс на территории Камчатского края.

«С 2022 года в России реализуется федпроект „Экономика замкнутого цикла“. При такой экономике образование отходов в разных отраслях должно быть минимизировано, при этом должно быть максимальным вовлечение отходов в хозяйственный оборот. К 2024 году в России появится 8 экопромышленных парков, которые будут перерабатывать до 1,1 млн тонн отходов. Важно также вовлекать в переход к ЭЗЦ граждан, для этого экопросвещать их. Удобным инструментом в этом плане выступают экопункты, экодома. Они становятся отличной площадкой для взаимодействия экоактивистов и волонтеров, а граждане могут отнести туда накопленное вторсырье. Наш клуб „Экономика замкнутого цикла: разумное потребление и переработка“ как раз направлен на то, чтобы выявить шаги для популяризации подобных мест», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Участники клуба узнают больше о принципах экономики замкнутого цикла и реализации федерального проекта, а также разработают комплекс мер по привлечению населения к раздельному сбору отходов, созданию концепции по устройству пунктов сбора вторсырья, развитию системы экодомов. Итогом работы клуба станет разработка концепции по минимизации затрат на создание экопунктов и программы лояльности для населения.

Для участников клуба также устроят экскурсию на мусоросортировочный комплекс в поселке Вулканный и познакомят с технологиями переработки ТБО.

Второй клуб РЭО называется «Экология в сфере образования». Участники обсудят вопросы преподавания экологии в детских садах, школах, колледжах, прослушают лекцию о развитии экообразования в России.

«Жители нашей страны все больше интересуются экологией, мы видим возрастающий запрос на экологические знания. Однако пока в России нет системного экологического образования. В клубе мы поработаем над созданием концепции непрерывного экологического образования (детский сад — школа — колледж — вуз). Для участников также запланирована экскурсия в музей природы Кроноцкого заповедника», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Всего на форуме «Экосистема. Заповедный край» организовано 23 тематических клуба. Форум, вошедший в линейку платформы «Росмолодежь.События», проходит на Камчатке с 31 июля по 6 августа. РЭО выступает экологическим партнером мероприятия.