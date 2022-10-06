Участники биржи ВМР разместили контракты на 73 млн рублей в первый месяц действия площадки | 360°

Экология 06 октября 2022, 10:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Участники биржи ВМР разместили контракты на 73 млн рублей в первый месяц действия площадки

Читать 360tv в

Совокупная сумма всех предложений участников электронной торговой площадки, размещенных в первый месяц работы, составила 73 миллиона рублей. Биржу вторичных материальных ресурсов в сентябре представил Российский экологический оператор.

«В сентябре РЭО запустил биржу ВМР — электронную торговую площадку, на которой можно осуществлять покупку-продажу вторсырья, проводить сделки по переработке отходов, осуществлять выполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП). За неполный месяц работы площадки на ней было размещено контрактов на 73 миллиона рублей. Мы считаем, что это высокий показатель востребованности данного сервиса. При этом количество участников растет с каждым днем, и мы ожидаем в четвертом квартале 2022-го еще около 200 компаний, которые начнут пользоваться биржей ВМР. Количество профессиональных участников отрасли достигнет почти 400 к концу года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

На электронной торговой площадке успешно завершена первая сделка по продаже вторичных материальных ресурсов. Предметом сделки стала макулатура, размещенная в объёме 20 000 кг организацией в Мурманской области.

Для того чтобы стать участником биржи, размещать лоты и быть задействованным в торгах, необходимо зарегистрироваться на сайте площадки: https://etp.alliance-eco.ru/

Электронная торговая площадка – это инновационная ИТ-система, на которой представлены вторичные ресурсы и сырье. Все представленные на площадке предложения можно покупать-продавать, заключать сделки по переработке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.

Использовать электронную торговую площадку могут профессиональные участники отрасли, такие как производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители, поставщики оборудования.

Площадка позволит сделать процесс циклического использования всех видов отходов более прозрачным, отслеживать движение отходов по всей бизнес-цепочке от места образования до его вторичной переработки.

0 0 0 0 0 0